Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 8 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del viernes 8 de mayo de 2026. Este tradicional juego de azar, reconocido por sus sorteos nocturnos y su amplia popularidad en distintas regiones del país, ya entregó su resultado oficial.



Número ganador de Caribeña Noche - 8 de mayo

El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 8 de mayo de 2026 fue el XXXX. Los jugadores que participaron en el sorteo pueden revisar su tiquete y confirmar con un vendedor autorizado si resultaron favorecidos.

Los resultados oficiales del sorteo fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego incorporó la modalidad de quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras acertadas.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse minutos después de finalizar la transmisión del sorteo.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 y se ha consolidado como una de las opciones más tradicionales dentro de los chances en Colombia.

Cómo se juega el chance Caribeña Noche

Caribeña Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial.



Estas son algunas de las opciones disponibles:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El juego ofrece alternativas para distintos presupuestos:



Valor mínimo por apuesta: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir con el resultado oficial en estricto orden de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.



Qué se necesita para reclamar un premio

El proceso de pago varía de acuerdo con el valor ganado, aunque existen documentos obligatorios para cualquier reclamación.

Documentos básicos



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además se debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.

además se debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también exigen una certificación bancaria reciente, no mayor a 30 días, a nombre del titular del tiquete.

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar cerca de ocho días hábiles.