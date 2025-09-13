Cayeron en Medellín y Pereira dos secos de la Lotería de Medellín

La suerte volvió a sonreírles a los apostadores de la Lotería de Medellín en el sorteo 4800, realizado el viernes 12 de septiembre de 2025. En esta ocasión, dos importantes premios secos cayeron en Medellín y Pereira, según informó la empresa en sus redes sociales.



Ganadores de los secos en Medellín y Pereira

La propia Lotería de Medellín confirmó en sus redes sociales que uno de los premios secos de $100 millones fue vendido en la ciudad de Medellín.

“¡Cayó en Medellín! La Lotería de Medellín sigue cumpliendo los sueños de nuestros apostadores. ¡Felicitaciones al ganador del seco de $100 MILLONES de pesos del sorteo 4800 del viernes, 12 de septiembre de 2025, con el número 8319 de la serie 152! Fue vendido por nuestro Distribuidor FEDEBAN”, señaló la entidad en un mensaje en Facebook.

Por su parte, en Pereira cayó un seco de $10 millones, con el número 4513 de la serie 231.

“¡Cayó en Pereira! La Lotería de Medellín sigue cumpliendo los sueños de nuestros apostadores. ¡Felicitaciones al ganador del seco de $10 MILLONES de pesos del sorteo 4800 del viernes, 12 de septiembre de 2025, con el número 4513 de la serie 231! 🎰💰 Fue vendido por nuestro Distribuidor UNIRED”, informó la Lotería.

Resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín

El premio mayor de $16.000 millones fue para el número 3472 de la serie 401. Este resultado convirtió a un nuevo millonario en Colombia, que se llevará la cifra más esperada de la noche.

Resultados generales del sorteo 4800

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entregó múltiples secos que suman millones de pesos en premios:

2 secos de $1.000 millones: 2593 – serie 348 y 5073 – serie 251.

2593 – serie 348 y 5073 – serie 251. 2 secos de $700 millones: 4313 – serie 011 y 9533 – serie 019.

4313 – serie 011 y 9533 – serie 019. 2 secos de $500 millones: 0786 – serie 139 y 5718 – serie 465.

0786 – serie 139 y 5718 – serie 465. 6 secos de $100 millones : 2099 (serie 444), 3185 (serie 488), 5168 (serie 118), 7357 (serie 282), 8319 (serie 152 – ganador en Medellín) y 9985 (serie 361).

: 2099 (serie 444), 3185 (serie 488), 5168 (serie 118), 7357 (serie 282), 8319 (serie 152 – ganador en Medellín) y 9985 (serie 361). 7 secos de $50 millones: 1335 (serie 157), 5441 (serie 199), 6667 (serie 357), 7874 (serie 199), 8718 (serie 048), 9018 (serie 098) y 9748 (serie 441).

1335 (serie 157), 5441 (serie 199), 6667 (serie 357), 7874 (serie 199), 8718 (serie 048), 9018 (serie 098) y 9748 (serie 441). 10 secos de $20 millones: 0731 (serie 058), 0518 (serie 689), 1887 (serie 369), 3039 (serie 316), 6763 (serie 201), 8512 (serie 098), 4094 (serie 337), 9784 (serie 495), 8518 (serie 129) y 9792 (serie 495).

0731 (serie 058), 0518 (serie 689), 1887 (serie 369), 3039 (serie 316), 6763 (serie 201), 8512 (serie 098), 4094 (serie 337), 9784 (serie 495), 8518 (serie 129) y 9792 (serie 495). 15 secos de $10 millones: Entre ellos, el 4513 – serie 231, vendido en Pereira.

Revise los resultados completos en la siguiente imagen, publicada oficialmente por la Lotería de Medellín.

Premios secos del sorteo 4800

Publicidad

La Lotería de Medellín sigue repartiendo fortuna

Con cada sorteo, la Lotería de Medellín reafirma su compromiso de generar recursos para la salud de los antioqueños y cumplir el sueño de miles de jugadores. Los interesados en participar pueden comprar su billete oficial en los puntos de venta autorizados o a través de los canales digitales.