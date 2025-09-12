Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 12 de septiembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a repartir fortuna en su sorteo 4800, realizado el viernes 12 de septiembre de 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $16.000 millones de pesos fue entregado a un afortunado jugador que acertó el número y la serie ganadora.

Sin embargo, la suerte no se quedó ahí: también se distribuyeron múltiples premios secos millonarios, cambiando la vida de varios apostadores en distintas categorías.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 12 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Premios secos del sorteo 4800

Además del premio mayor, el sorteo dejó grandes ganadores gracias a los premios secos, que hacen parte de las opciones que ofrece esta lotería para multiplicar las posibilidades de acierto.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Medellín?

Los ganadores deben seguir un procedimiento claro y seguro para recibir su dinero:



Premios superiores a $5.000.000: el pago se gestiona comunicándose a la línea nacional 018000 941160.

¿Cómo jugar la Lotería de Medellín?

Este tradicional sorteo funciona con la extracción de balotas que conforman un número y una serie.



El premio mayor se otorga a quienes acierten la combinación completa.

Existen premios secundarios para quienes acierten parcial o totalmente el número o la serie.

El costo de un billete es de $21.000 pesos, compuesto por tres fracciones. Cada fracción electrónica individual tiene un valor de $7.000 pesos.

Un juego que cumple sueños

Con cada sorteo, la Lotería de Medellín no solo ofrece la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero, sino que también mantiene su compromiso de llevar esperanza y alegría a los colombianos.

Los jugadores pueden verificar sus resultados en los puntos autorizados y a través de la página oficial de la Lotería de Medellín.

El sorteo 4799 reafirma una vez más que la suerte puede llegar en cualquier momento y cambiar la vida de quienes deciden apostar.