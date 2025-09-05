Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 5 de septiembre de 2025

La Lotería de Medellín volvió a transformar la suerte de sus apostadores en el sorteo 4799, realizado el viernes 5 de septiembre de 2025, que se llevó el premio mayor de $16.000 millones de pesos.

Pero las buenas noticias no terminaron ahí: el sorteo también dejó en manos de los jugadores múltiples premios secos millonarios, que se distribuyeron en diferentes categorías y cambiaron la vida de varios ganadores.

Premio mayor de la Lotería de Medellín

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 5 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Premios secos del sorteo 4799

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Medellín?

Si jugó la Lotería de Medellín y resultó ganador, siga estos pasos para reclamar su premio de forma segura:



Debe comunicarse con la línea de atención 018000941160 para gestionar el pago. Premios de hasta $5.000.000: Puede reclamarlos en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 #49-12) o en distribuidores autorizados en todo el país.

Puede reclamarlos en la sede de la Lotería de Medellín (Carrera 47 #49-12) o en distribuidores autorizados en todo el país. Documentos necesarios: Lleve su cédula original o pasaporte, el billete físico o fracción (o el formulario electrónico) y certifique cuenta bancaria a nombre del ganador.

Lleve su cédula original o pasaporte, el billete físico o fracción (o el formulario electrónico) y certifique cuenta bancaria a nombre del ganador. No se paga en efectivo: El premio se consignará a la cuenta bancaria que informes por seguridad.

El premio se consignará a la cuenta bancaria que informes por seguridad. Confidencialidad garantizada: La Lotería de Medellín maneja protocolos para proteger tu identidad durante el proceso.

¿Cómo se juega?

La Lotería de Medellín se basa en un sorteo donde se extraen balotas que conforman un número ganador y una serie.

El premio mayor se gana al acertar el número y la serie exactos. Sin embargo, también hay premios para quienes acierten parcialmente, ya sea en el número o en la serie.

Cada billete de la Lotería de Medellín generalmente cuesta $21.000 pesos y está compuesto por tres fracciones. Cada fracción electrónica individual tiene un valor de $7.000.



La Lotería de Medellín, un juego que cumple sueños

Con cada sorteo, la Lotería de Medellín reafirma su compromiso de llevar alegría y premios a los colombianos. El sorteo 4799 no solo entregó el premio mayor de $16.000 millones, sino que también repartió múltiples secos en distintas categorías.

Los jugadores pueden verificar sus billetes en los puntos autorizados y en la página oficial de la Lotería de Medellín.

