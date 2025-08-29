Lotería de Medellín, resultados del viernes 29 de agosto de 2025

El sorteo número 4798 de la Lotería de Medellín, realizado el viernes 29 de agosto de 2025, dejó millones en premios repartidos por todo el país. La gran noticia de la noche fue el premio mayor de $16.000 millones, que cambió para siempre la vida de un afortunado ganador.

Además, varios premios secos llevaron la suerte a diferentes ciudades como Envigado y Tuluá, donde se entregaron dos premios de $1.000 millones cada uno.



Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 22 de agosto de 2025 es el 4918 de la serie 310. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Premios secos destacados

Cómo verificar los resultados

Los jugadores pueden confirmar los resultados oficiales de la Lotería de Medellín a través de:



La página web oficial de la Lotería de Medellín.

Canales autorizados en YouTube.

Puntos de venta y distribuidores oficiales.

Reclamo de premios



Premios mayores a $5 millones:

Comunicarse a la línea gratuita nacional 018000 941160.

Premios hasta $5 millones:

Presentarse en la sede principal (Cra. 47 #49-12 en Medellín) o en un punto autorizado.

Documentos requeridos:

Cédula de ciudadanía o pasaporte vigente.

Billete o fracción ganadora (física o electrónica).

Certificación bancaria a nombre del ganador.

Todos los pagos se realizan únicamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.



Cómo jugar la Lotería de Medellín

Este sorteo tradicional combina un número de cuatro cifras con una serie. Para llevarse el premio mayor es necesario acertar ambos de manera exacta. También existen premios por aproximaciones y diferentes categorías secundarias.

