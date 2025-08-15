Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 15 de agosto de 2025

El sorteo número 4796 de la Lotería de Medellín, realizado el viernes 15 de agosto de 2025, repartió millones en todo el país. La noche tuvo un gran protagonista: el premio mayor de $16.000 millones, que cambió por completo la vida de un afortunado apostador. Además, una amplia lista de premios secos llevó la suerte a diferentes ciudades, incluyendo Envigado y Tuluá, donde se entregaron dos premios de $1.000 millones cada uno.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 15 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!



Premios secos destacados

Cómo verificar los resultados

Los participantes pueden confirmar los números ganadores de forma segura a través de:



La página web oficial de la Lotería de Medellín.

Canales autorizados en YouTube.

Distribuidores oficiales.

Reclamo de premios

Para premios mayores a $5 millones:



Llamar a la línea gratuita nacional 018000 941160.

Para premios hasta $5 millones:



Presentarse en la sede principal (Cra. 47 #49-12) o en un punto autorizado.

Documentos requeridos:



Cédula de ciudadanía o pasaporte vigente.

Billete o fracción ganadora (física o electrónica).

Certificación bancaria a nombre del ganador.

Todos los pagos se realizan exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando la confidencialidad.



Cómo jugar la Lotería de Medellín

Este sorteo tradicional combina un número de cuatro cifras y una serie. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar ambos de forma exacta. También existen premios por aproximaciones y otras categorías secundarias.



Valor del billete completo: $21.000 (tres fracciones).

$21.000 (tres fracciones). Fracción individual electrónica: $7.000.

Próximo sorteo

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes, ofreciendo nuevas oportunidades cada semana. El próximo sorteo podría ser la ocasión para que la suerte toque a tu puerta.

