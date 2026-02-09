Chance de Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

Publicidad
La Caribeña Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia. Su trayectoria, la regularidad de sus sorteos diarios y la facilidad de su mecánica han hecho que miles de apostadores revisen cada noche los resultados con la ilusión de confirmar un acierto. Gracias a su amplia cobertura y presencia en numerosos puntos de venta autorizados, este sorteo se ha consolidado como una de las opciones preferidas a nivel nacional.
El número ganador del chance Caribeña Noche correspondiente al lunes 9 de febrero de 2026 fue:
Detalle del resultado:
Desde 2025, la Caribeña Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad opcional que permite incrementar el valor del premio cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del sorteo. Esta alternativa no modifica la mecánica tradicional del juego, pero sí añade un incentivo adicional para los apostadores.
El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario constante facilita que los jugadores estén atentos a la publicación diaria de los números ganadores.
La Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:
Estas modalidades brindan flexibilidad y permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
Este chance se caracteriza por ofrecer montos accesibles para distintos tipos de apostadores:
Esta amplitud en los valores de apuesta ha contribuido a su popularidad en todo el país.
En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar. Para participar, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa permite jugar de forma segura, consultar resultados en tiempo real y acceder al servicio sin necesidad de acudir a un punto físico.
El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos:
Requisitos según el valor del premio (UVT):
Con estas condiciones claras y una mecánica sencilla, la Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por quienes siguen a diario los resultados del chance en Colombia.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|8 Febrero 2026
|3938 - 5
|Caribeña Noche
|7 Febrero 2026
|2922 - 4
|Caribeña Noche
|6 Febrero 2026
|5743 - 6
|Caribeña Noche
|5 Febrero 2026
|8327 - 3
|Caribeña Noche
|4 Febrero 2026
|1519 - 2
|Caribeña Noche
|3 Febrero 2026
|7344 - 2
|Caribeña Noche
|2 Febrero 2026
|4070 - 8
|Caribeña Noche
|1 Febrero 2026
|0131 - 0