Chance de Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más consultados en la Costa Caribe colombiana, con una presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la constancia de sus sorteos diarios lo convierten en una referencia habitual para quienes revisan cada noche los resultados del chance en esta zona del país.
El número ganador del Sinuano Noche de este lunes 9 de febrero de 2026 fue:
Detalle del resultado:
El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades de apuesta pensadas para ajustarse a diversos presupuestos, con valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir de forma exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, según la modalidad elegida.
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación del número ganador.
El Sinuano Noche cuenta con varias modalidades de juego, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y capacidad de apuesta.
En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar en el país. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, validar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta opción ofrece mayor comodidad, seguridad y acceso a los resultados en tiempo real.
El trámite para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos:
Requisitos según el valor del premio (UVT):
Siempre se recomienda verificar la información del sorteo y los resultados a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|8 Febrero 2026
|4137 - 0
|Sinuano Noche
|7 Febrero 2026
|2588 - 4
|Sinuano Noche
|6 Febrero 2026
|4912 - 8
|Sinuano Noche
|5 Febrero 2026
|3507 - 6
|Sinuano Noche
|4 Febrero 2026
|5021 - 5
|Sinuano Noche
|3 Febrero 2026
|6253 - 0
|Sinuano Noche
|2 Febrero 2026
|9408 - 7
|Sinuano Noche
|1 Febrero 2026
|3371 - 4