Chance de Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más consultados en la Costa Caribe colombiana, con una presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la constancia de sus sorteos diarios lo convierten en una referencia habitual para quienes revisan cada noche los resultados del chance en esta zona del país.



Resultado del chance Sinuano Noche hoy

El número ganador del Sinuano Noche de este lunes 9 de febrero de 2026 fue:

Detalle del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Alternativas de apuesta y condiciones del sorteo

El Sinuano Noche ofrece distintas modalidades de apuesta pensadas para ajustarse a diversos presupuestos, con valores que van desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir de forma exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, según la modalidad elegida.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente. Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación del número ganador.



¿Cómo se juega el chance Sinuano Noche?

El Sinuano Noche cuenta con varias modalidades de juego, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y capacidad de apuesta.



¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?

En Colombia es posible jugar chance en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de azar en el país. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, validar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta opción ofrece mayor comodidad, seguridad y acceso a los resultados en tiempo real.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Noche?

El trámite para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Iguales o superiores a 182 UVT: se solicita certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Siempre se recomienda verificar la información del sorteo y los resultados a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

