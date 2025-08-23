Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

Chontico Día resultado del último sorteo hoy 23 de agosto de 2025

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 p. m. Revise aquí el número ganador del sorteo este sábado, 23 de agosto de 2025.

Chontico Día.
Chontico Día.
Foto: Chontico Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 23, 2025 01:02 p. m.

El Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca, administrado por la Lotería del Chontico.

Su nombre hace honor al chontaduro, fruta típica de la región, y con los años se ha convertido en una tradición diaria para quienes disfrutan de la emoción de los juegos de azar. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado, 23 de agosto de 2025 es el 6590 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 6590
  • Dos últimas cifras: 90
  • Tres últimas cifras: 590
  • La quinta: 7
Resultado Chontico Día hoy sábado 23 de agosto de 2025

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados oficiales pueden consultarse minutos después de la transmisión.

¿Cómo se juega el Chontico Día?

Este chance ofrece varias modalidades que se adaptan a las preferencias de los apostadores:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: Las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Coincide con las tres últimas cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: Las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): Las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): La última cifra del número sorteado.

¿Cuánto cuesta jugar?

El valor de la apuesta es accesible para todo tipo de bolsillos:

  • Mínimo: $500 pesos por tiquete.
  • Máximo: $10.000 pesos por apuesta.

Requisitos para reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día depende del valor ganado, pero siempre es necesario presentar ciertos documentos básicos:

  • Tiquete original sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto del premio (expresado en UVT), los requisitos adicionales son:

  • Menor a 48 UVT: Solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: Además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: Es necesario presentar una certificación bancaria reciente (no mayor a 30 días) a nombre del ganador. El pago se efectúa vía transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico Día

Resultados del chance