Chontico Día resultado del último sorteo hoy 25 de agosto de 2025

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca, gracias a su tradición y cercanía con la cultura de la región. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta muy popular en esta zona del país.

Este juego de azar permite a los participantes realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, con la posibilidad de ganar si sus números coinciden en estricto orden con el resultado del sorteo.

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes, 25 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde el año 2025 se incorporó la opción de elegir una quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de aumentar las ganancias al acertar junto con las cifras principales.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días, y los resultados se pueden consultar después de la 1:00 p.m.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Para reclamar un premio, el procedimiento varía según el valor obtenido, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):

