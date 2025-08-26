Chontico Día resultado del último sorteo hoy 26 de agosto de 2025

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca. Está bajo la operación de la Lotería del Chontico y su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de esta región del país.

Este juego de azar permite a los participantes realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, el número elegido debe coincidir en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

Resultado Chontico Día hoy, martes 26 de agosto

El número ganador del chance Chontico Día de este martes, 26 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, además, se incluyó la posibilidad de jugar con una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las probabilidades de obtener un premio más alto si se acierta junto a las demás cifras.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p.m., y los resultados pueden consultarse en línea inmediatamente después de esa hora.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, las cuales varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que estas coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se caracteriza por la flexibilidad en sus apuestas, lo que lo hace accesible para todo tipo de jugadores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Para reclamar un premio es indispensable presentar algunos documentos, que pueden variar según el valor del mismo:

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

