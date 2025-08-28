Chontico Día resultado del último sorteo hoy 28 de agosto de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, una fruta típica de la región que simboliza identidad y arraigo cultural.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, el número escogido debe coincidir en estricto orden con la combinación oficial sorteada. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales:

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves, 28 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con las demás cifras.

¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. y los resultados están disponibles minutos después de finalizar la transmisión.

Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas:

Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra del sorteo.

¿Cuánto cuesta apostar?

El juego ofrece flexibilidad para todos los bolsillos:

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Para reclamar un premio, el apostador debe presentar ciertos documentos básicos y, dependiendo del monto, algunos adicionales:

Documentos fundamentales:

Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):