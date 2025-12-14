Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos del Valle del Cauca. Su trayectoria, sumada a la facilidad para jugar y a la diversidad de opciones de apuesta, hace que cada tarde miles de personas estén atentas al resultado, con la ilusión de acertar el número ganador y obtener un premio.

La combinación entre costumbre, accesibilidad y expectativa diaria ha convertido a este sorteo en una cita habitual para apostadores frecuentes y jugadores ocasionales, que mantienen viva una de las tradiciones más representativas de la región.

Resultado de Chontico Día hoy, domingo 14 d ediciembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 14 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Este sorteo ofrece distintas alternativas de apuesta, pensadas para adaptarse a todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera esporádica. Cada modalidad mezcla probabilidad, intuición y un componente de suerte:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a esta variedad, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Una de las principales características del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de hacer grandes inversiones y lo convierte en una opción atractiva para diferentes presupuestos.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para cobrar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en un punto de pago autorizado. Para efectuar el reclamo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más el formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más apreciados de la región, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que participan con la esperanza de que la suerte los acompañe en el próximo resultado.