Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y queridos del Valle del Cauca. Su trayectoria, sumada a la facilidad para jugar y a la diversidad de opciones de apuesta, hace que cada tarde miles de personas estén atentas al resultado, con la ilusión de acertar el número ganador y obtener un premio.
La combinación entre costumbre, accesibilidad y expectativa diaria ha convertido a este sorteo en una cita habitual para apostadores frecuentes y jugadores ocasionales, que mantienen viva una de las tradiciones más representativas de la región.
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 14 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo ofrece distintas alternativas de apuesta, pensadas para adaptarse a todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de manera esporádica. Cada modalidad mezcla probabilidad, intuición y un componente de suerte:
Gracias a esta variedad, cada apostador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y nivel de experiencia.
Una de las principales características del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite participar sin necesidad de hacer grandes inversiones y lo convierte en una opción atractiva para diferentes presupuestos.
El proceso para cobrar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en un punto de pago autorizado. Para efectuar el reclamo, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más apreciados de la región, reuniendo cada tarde a miles de jugadores que participan con la esperanza de que la suerte los acompañe en el próximo resultado.