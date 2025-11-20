Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Con los años, este juego logró fortalecer un vínculo especial con la comunidad gracias a su cercanía, su tradición y su fuerte conexión con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color del chontaduro, símbolo de alegría y prosperidad en la región, este sorteo es considerado un ícono local que representa esperanza y buena fortuna para miles de jugadores. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias opciones de juego que se ajustan a diferentes presupuestos y estilos de apuesta. Cada modalidad mezcla estrategia, intuición y un toque de suerte:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana acertando la última cifra del resultado.

Estas opciones mantienen la emoción en cada sorteo y ofrecen múltiples alternativas para quienes buscan aumentar sus probabilidades de ganar.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo la participación tanto de jugadores ocasionales como de apostadores con mayor experiencia.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro es sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Más que un sorteo, el Chontico Día es una expresión de identidad regional. Su tradición, transparencia y arraigo popular lo mantienen como uno de los juegos de chance más apreciados del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.