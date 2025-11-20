Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Con los años, este juego logró fortalecer un vínculo especial con la comunidad gracias a su cercanía, su tradición y su fuerte conexión con la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en el color del chontaduro, símbolo de alegría y prosperidad en la región, este sorteo es considerado un ícono local que representa esperanza y buena fortuna para miles de jugadores. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece varias opciones de juego que se ajustan a diferentes presupuestos y estilos de apuesta. Cada modalidad mezcla estrategia, intuición y un toque de suerte:
Estas opciones mantienen la emoción en cada sorteo y ofrecen múltiples alternativas para quienes buscan aumentar sus probabilidades de ganar.
El Chontico Día se destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo la participación tanto de jugadores ocasionales como de apostadores con mayor experiencia.
El proceso de cobro es sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se aplican los siguientes requisitos:
Más que un sorteo, el Chontico Día es una expresión de identidad regional. Su tradición, transparencia y arraigo popular lo mantienen como uno de los juegos de chance más apreciados del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.