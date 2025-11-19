Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca. Con el paso del tiempo, este sorteo ha logrado ganarse un lugar especial en la región gracias a su cercanía con la comunidad y su conexión con la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en el característico color del chontaduro, este juego simboliza prosperidad, alegría y esperanza, atributos que lo han convertido en un ícono regional.
El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 19 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece varias modalidades que se ajustan a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada opción combina estrategia, intuición y un toque de suerte, permitiendo que cada persona elija la forma de participar que mejor se adapte a sus preferencias:
Estas modalidades hacen que cada sorteo mantenga la expectativa y ofrezca múltiples oportunidades de ganar.
Una de las grandes ventajas del Chontico Día es que es un juego accesible para todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación tanto de jugadores nuevos como de apostadores con más experiencia.
Reclamar un premio es un proceso ágil y seguro. Para hacerlo, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:
Según el monto ganado, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Más allá del azar, el Chontico Día sigue siendo un reflejo de la identidad vallecaucana. Su tradición, transparencia y arraigo popular lo mantienen entre los sorteos más apreciados del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.