Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca. Con el paso del tiempo, este sorteo ha logrado ganarse un lugar especial en la región gracias a su cercanía con la comunidad y su conexión con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el característico color del chontaduro, este juego simboliza prosperidad, alegría y esperanza, atributos que lo han convertido en un ícono regional.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 19 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias modalidades que se ajustan a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada opción combina estrategia, intuición y un toque de suerte, permitiendo que cada persona elija la forma de participar que mejor se adapte a sus preferencias:



4 cifras directo (superpleno): requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite que las cuatro cifras salgan en cualquier orden.

3 cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras exactamente como aparecen.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): consiste en acertar las dos últimas cifras de forma exacta.

1 cifra (uña): se gana al acertar la última cifra del resultado.

Estas modalidades hacen que cada sorteo mantenga la expectativa y ofrezca múltiples oportunidades de ganar.



Valor de las apuestas

Una de las grandes ventajas del Chontico Día es que es un juego accesible para todos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación tanto de jugadores nuevos como de apostadores con más experiencia.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Reclamar un premio es un proceso ágil y seguro. Para hacerlo, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el monto ganado, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Más allá del azar, el Chontico Día sigue siendo un reflejo de la identidad vallecaucana. Su tradición, transparencia y arraigo popular lo mantienen entre los sorteos más apreciados del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.