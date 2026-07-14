Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y una de las modalidades de apuesta preferidas por miles de colombianos. Es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de esta región del país.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 14 de julio de 2026 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el distribuidor autorizado para confirmar si es el ganador.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

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Vea el sorteo en vivo aquí:

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A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Los jugadores pueden elegir el valor de su apuesta de acuerdo con su presupuesto.



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos, el ganador deberá presentar la documentación correspondiente.

Documentos fundamentales



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

