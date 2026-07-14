Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y una de las modalidades de apuesta preferidas por miles de colombianos. Es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de esta región del país.
Número ganador de Chontico Día
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 14 de julio de 2026 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el distribuidor autorizado para confirmar si es el ganador.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar el premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo.
Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
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Vea el sorteo en vivo aquí:
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A qué hora juega Chontico Día
El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo.
Cómo se juega el chance
El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan con el resultado oficial.
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
Los jugadores pueden elegir el valor de su apuesta de acuerdo con su presupuesto.
- Valor mínimo por tiquete: $500.
- Valor máximo por apuesta: $10.000.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. En todos los casos, el ganador deberá presentar la documentación correspondiente.
Documentos fundamentales
- Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el valor del premio
- Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, deberá presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
- Premios superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el premio se pagará mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.