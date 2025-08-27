Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región.

Este juego de azar ofrece a los participantes la oportunidad de probar su suerte con apuestas desde $500 hasta $25.000, con la condición de que los números elegidos coincidan en estricto orden con el resultado oficial del sorteo.

Resultado Chontico Día hoy, miércoles 27 de agosto

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles, 27 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que permite aumentar las ganancias al acertar junto con las demás cifras seleccionadas.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días después de la 1:00 p.m., momento en el cual los apostadores pueden consultar el resultado oficial.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades para adaptarse a los gustos de los apostadores, cada una con diferentes formas de ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se caracteriza por la flexibilidad en sus apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre es obligatorio presentar los documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

