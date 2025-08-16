Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca y se juega bajo la operación de la Lotería del Chontico.

Su nombre hace honor al chontaduro, fruta emblemática de la región, y se ha consolidado como una de las opciones favoritas de los apostadores. Vea el en vivo aquí:

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado, 16 de agosto de 2025 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados están disponibles minutos después de la transmisión oficial.



Modalidades de apuesta

El juego ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto en el orden exacto.

acierto en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acierto en cualquier orden.

acierto en cualquier orden. Tres cifras directo: tres últimas cifras en el orden exacto.

tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras directo (pata): dos últimas cifras en el orden exacto.

dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra directa (uña): última cifra en el orden exacto.

Desde 2025, se agregó la modalidad de la quinta balota o número adicional, que permite aumentar el valor del premio en caso de acertar junto con las cifras principales.



Costo de las apuestas

El valor para participar es flexible, lo que hace que el sorteo sea accesible para todo tipo de apostadores:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

$500 por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 por tiquete.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, es obligatorio presentar algunos documentos básicos y, en ciertos casos, cumplir con requisitos adicionales según el valor del monto ganado:

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT):

