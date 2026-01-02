Chontico Noche resultado del sorteo hoy viernes 2 de enero de 2026

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica fácil de entender lo han posicionado como una opción habitual para quienes revisan a diario los resultados con la expectativa de confirmar un posible acierto.

Los números divulgados corresponden únicamente a la jornada más reciente del sorteo y son los únicos que deben compararse con los tiquetes de apuesta para validar premios. Las autoridades del juego insisten en la importancia de verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 2 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna.



El resultado fue

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan la compra de apuestas y la consulta oportuna de los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando las alternativas disponibles para los apostadores.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de juego, diseñadas para distintos perfiles y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras: d isponible en modalidad directa o combinada.

isponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite realizar desde apuestas sencillas hasta combinaciones más elaboradas, según la preferencia de cada participante.

Costos de participación

El Chontico Noche se distingue por ser un juego accesible y pensado para diferentes presupuestos, promoviendo una participación responsable:



Apuesta mínima: $5 00

00 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de cobro de premios es claro y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe:Presentar el tiquete original en buen estado.Mostrar un documento de identidad vigente.

En premios de mayor valor, cumplir con la documentación adicional que pueda solicitar el operador, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.