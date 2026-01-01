Chontico Noche resultado del sorteo hoy jueves 1 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su trayectoria, la constancia en los sorteos y una mecánica fácil de comprender lo han convertido en una opción habitual para quienes revisan a diario los resultados con la expectativa de un posible acierto. Los números publicados corresponden exclusivamente a la jornada más reciente y son los únicos que deben compararse con los tiquetes de apuesta para confirmar premios. Las autoridades recomiendan verificar siempre la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue
El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan la compra de apuestas y la consulta oportuna de los resultados oficiales:
Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando las opciones disponibles para los apostadores.
Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de juego, pensadas para distintos perfiles y niveles de riesgo:
Esta diversidad permite realizar desde apuestas sencillas hasta combinaciones más elaboradas, según la preferencia de cada participante.
El Chontico Noche se distingue por ser un juego accesible y pensado para diferentes presupuestos, promoviendo una participación responsable:
El proceso de cobro de premios es claro y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.