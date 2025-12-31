Chontico Noche resultado del sorteo hoy miércoles 31 de diciembre de 2025

El Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Gracias a su trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica fácil de entender, este chance se ha convertido en una alternativa habitual para quienes revisan a diario los resultados en busca de un posible acierto. Los números publicados corresponden únicamente a la jornada más reciente y son los únicos que deben compararse con los tiquetes de apuesta para confirmar premios. Las autoridades recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, 31 de diciembre

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan la compra de apuestas y la consulta oportuna de los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando las opciones disponibles para los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades de juego, diseñadas para distintos perfiles y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite realizar desde apuestas sencillas hasta combinaciones más elaboradas, según la preferencia de cada participante.



Costos de participación

El Chontico Noche se distingue por ser un juego accesible y pensado para diferentes presupuestos, promoviendo una participación responsable:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso de cobro de premios es claro y transparente. Para reclamar un premio, el ganador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En premios de mayor valor, cumplir con la documentación adicional que pueda solicitar el operador, según sus políticas internas.

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y refuerza la confianza en uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.