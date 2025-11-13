Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde hace parte de la rutina nocturna de miles de jugadores. Cada jornada, este tradicional juego combina entretenimiento, esperanza y una fuerte tradición cultural, consolidándose como una de las apuestas más representativas del país. Inspirado en el chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este chance mantiene viva una costumbre que reúne a familias y amigos alrededor de la expectativa por el número ganador.

Resultado del Chontico Noche – 13 de noviembre de 2025

Durante la noche del jueves, 13 de noviembre de 2025, el sorteo entregó el siguiente resultado oficial:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Los organizadores recordaron la importancia de verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar cualquier premio. Felicitaciones a los ganadores de esta jornada.



Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo mantiene una programación estable para todos los días de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la edición nocturna, los jugadores pueden participar en otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se realiza cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece diversas alternativas para que cada jugador elija su estilo de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Una de las ventajas del sorteo es su accesibilidad económica:



Apuesta mínim a: $500

a: $500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Esta flexibilidad permite que jugadores con distintos presupuestos disfruten de la emoción cada noche.



Requisitos para reclamar premios

Para asegurar la transparencia en el proceso, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado

Un documento de identidad vigente

Según el valor del premio, se pueden solicitar documentos adicionales:

