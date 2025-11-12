Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

El Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más emblemáticos del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en parte de la vida cotidiana de miles de jugadores. Cada noche, este tradicional sorteo combina entretenimiento, esperanza y cultura popular, reafirmando su lugar entre los juegos de azar más representativos de Colombia. Inspirado en el famoso chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este juego mantiene viva una tradición que une a familias y amigos en torno a la emoción del número ganador.



Resultado del Chontico Noche – Miércoles 12 de noviembre de 2025

El sorteo del miércoles, 12 de noviembre de 2025, dejó como resultado oficial el número



Número completo: 1564

Tres últimas cifras: 564

Dos últimas cifras: 64

Quinta balota: 9

Los organizadores recordaron a los apostadores que es fundamental verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar cualquier premio. ¡Felicidades a los ganadores de esta jornada!



Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo mantiene una programación estable que permite participar todos los días de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores pueden participar en alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, disponible cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece múltiples formas de participación, adaptadas a distintos estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: a cierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

cierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Una de las características más valoradas del sorteo es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Esta flexibilidad permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar y mantener viva la emoción cada noche.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar la transparencia en la entrega, los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Un documento de identidad vigente.

Según el monto del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria (vigente, expedida máximo 30 días antes).

El Chontico Noche sigue demostrando por qué es uno de los sorteos más esperados del país: una mezcla de tradición, emoción y esperanza que cada noche ilumina el Valle del Cauca.