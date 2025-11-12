Chontico Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más emblemáticos del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en parte de la vida cotidiana de miles de jugadores. Cada noche, este tradicional sorteo combina entretenimiento, esperanza y cultura popular, reafirmando su lugar entre los juegos de azar más representativos de Colombia. Inspirado en el famoso chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este juego mantiene viva una tradición que une a familias y amigos en torno a la emoción del número ganador.
El sorteo del miércoles, 12 de noviembre de 2025, dejó como resultado oficial el número
Los organizadores recordaron a los apostadores que es fundamental verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar cualquier premio. ¡Felicidades a los ganadores de esta jornada!
El sorteo mantiene una programación estable que permite participar todos los días de la semana:
Además del sorteo nocturno, los jugadores pueden participar en alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, disponible cada jueves con premios especiales.
El Chontico Noche ofrece múltiples formas de participación, adaptadas a distintos estilos de juego:
Una de las características más valoradas del sorteo es su accesibilidad:
Esta flexibilidad permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar y mantener viva la emoción cada noche.
Para garantizar la transparencia en la entrega, los ganadores deben presentar:
Según el monto del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:
El Chontico Noche sigue demostrando por qué es uno de los sorteos más esperados del país: una mezcla de tradición, emoción y esperanza que cada noche ilumina el Valle del Cauca.