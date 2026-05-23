Chontico Noche, resultado del último sortro hoy sábado 23 de mayo de 2026

Los resultados de Chontico Noche se han convertido en una consulta habitual para miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Este chance, reconocido por su identidad regional inspirada en el chontaduro, mantiene una alta participación diaria gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y opciones de premio.

Además del sorteo tradicional, desde 2025 el juego añadió nuevas alternativas para quienes buscan aumentar sus posibilidades de ganar.

Número ganador del Chontico Noche del 23 de mayo de 2026

Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes:



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Quinta balota de Chontico Noche: cómo funciona

Una de las novedades recientes del chance es la incorporación de la llamada quinta balota, un número adicional que complementa el resultado principal del sorteo.

Esta modalidad permite acceder a premios adicionales cuando el número extra coincide con algunas de las cifras jugadas por el apostador. Con esta opción, los participantes cuentan con más combinaciones y oportunidades dentro del juego.

Horarios oficiales del sorteo Chontico Noche

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El horario de Chontico Noche cambia según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La marca también ofrece otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último disponible los jueves en jornada nocturna.

Modalidades de apuesta disponibles

El juego permite realizar diferentes tipos de apuestas dependiendo de la cantidad de cifras que el usuario quiera acertar.



Cuatro cifras directo o superpleno El participante debe acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.



Combinado de cuatro cifras Premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden.



Tres cifras directo Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.



Combinado de tres cifras Permite ganar acertando las tres cifras finales en cualquier orden.



Dos cifras o pata La apuesta se basa en acertar las dos últimas cifras exactas del sorteo.



Una cifra o uña Se obtiene premio al coincidir únicamente la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta jugar Chontico Noche

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El valor de las apuestas es flexible y se ajusta al presupuesto de cada jugador:



Valor mínimo del tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

Estas opciones permiten participar con diferentes montos según la modalidad elegida.

Documentos necesarios para reclamar premios

Las personas que resulten ganadoras deben presentar algunos documentos obligatorios para iniciar el proceso de pago.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT

Es necesario diligenciar el formato SIPLAFT entregado en el punto de venta autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

Además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles. Por esta razón, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar cuidadosamente los resultados oficiales antes de iniciar cualquier trámite.

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Dónde consultar los resultados de Chontico Noche