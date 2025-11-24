En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, resultados del último sorteo hoy 24 de noviembre de 2025

ColorLoto, resultados del último sorteo hoy 24 de noviembre de 2025

El sorteo 134 de Baloto ColorLoto, celebrado el 24 de noviembre de 2025, incrementa su premio mayor a $1.270 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad