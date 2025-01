Del sueño a la pesadilla: ganador de lotería podría perder más de $183.000 millones

El reciente ganador de lotería Euromillones , con un premio de 41 millones de euros, es decir, $183.167.500.000 pesos colombianos, podría enfrentarse a la pérdida total de su premio si no lo reclama a tiempo.

El sorteo se llevó a cabo el pasado 27 de diciembre y el boleto ganador , correspondiente al número 27.360, fue vendido en la calle Susana Benítez, número 27, en el municipio cordobés de Puente Genil, en España, que cuenta con una población de alrededor de 30.000 habitantes.

A diez días de haberse realizado el sorteo, el afortunado ganador aún no ha dado señales de haber reclamado el jugoso premio.

De acuerdo con las reglas del sorteo del Euromillones, el ganador tiene un plazo de 90 días desde el día siguiente al sorteo para reclamar su premio. Esto significa que el ganador debe hacer la reclamación antes del 27 de marzo. Si no lo hace dentro de este período, perderá el premio, que quedaría sin posibilidad de recuperación.



No es el primer caso

Este tipo de situaciones, aunque inusuales, no son inéditas. En 2003, un ciudadano británico perdió un premio de un millón de libras al no reclamarlo a tiempo, y el dinero fue destinado a causas benéficas.

En el caso de Puente Genil, aunque el ganador no ha sido identificado, esto no significa necesariamente que no haya reclamado el premio. En España, es común que los ganadores de grandes premios de lotería opten por mantener su anonimato, lo que podría explicar el silencio en torno a la identidad del ganador.

Los medios y la comunidad local esperan que el afortunado reclame su premio a tiempo. Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre sobre su identidad y sus intenciones.

Por eso, se realizó un llamado a que el ganador revise su boleto y tome las medidas necesarias para reclamar el premio antes de la fecha límite. No hacerlo podría significar la pérdida de esta fortuna.