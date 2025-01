Ganó más de 2.600 millones de pesos en Lotería, pero murió envenenado sin reclamar premio

Urooj Khan, un inmigrante indio radicado en Estados Unidos , ganó $600,000 dólares, exactamente 2.620.492.428 millones de pesos colombianos en la Lotería de Chicago, pero su vida dio un giro inesperado.

Su muerte se registró el 20 de julio del 2012, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el caso permanece sin resolver más de una década después. Ningúna captura ha sido realizada por este caso de envenenamiento, dejando a la familia de Khan con más preguntas que respuestas.

Este desenlace no solo marcó a sus seres queridos, sino que también llamó la atención sobre los riesgos que pueden surgir incluso en momentos de gran suerte.

El empresario de 46 años había planeado invertir su fortuna en su negocio de tintorería y destinar parte de sus ganancias a su familia y a un hospital infantil. "Ganar la lotería significa todo para mí", declaró emocionado a la Lotería de Chicago, luego de comprar el billete ganador en un 7-Eleven.

El cheque de Khan fue emitido el 19 de julio, pero el día antes de recibirlo, una tragedia inesperada golpeó a su familia. Tras compartir una comida con sus seres queridos, Khan falleció de manera repentina.

Y a finales de diciembre de ese año, el médico forense del condado de Cook, Dr. Stephen Cina, anunció en marzo que una autopsia confirmó una dosis letal de cianuro en el cadáver del ganador de la lotería, Urooj Khan.

Inicialmente, las autoridades atribuyeron su muerte a causas naturales, pero las dudas de un familiar llevaron a una autopsia que reveló algo que no correspondía a la causa de su muerte inicial. El informe toxicológico confirmó que había sido envenenado con cianuro , desatando una investigación policial.

La inesperada muerte de Khan dejó perpleja a su familia y conmocionó a la comunidad. Su esposa, Shabana Ansari, expresó su incredulidad ante lo sucedido: "No puedo creer que ya no esté conmigo. Luego de que ganó el premio habíamos decidido viajar tras trabajar tanto en la tintorería". Según sus declaraciones a medios locales, Khan no tenía enemigos conocidos, lo que aumentó el misterio en torno a su fallecimiento.

Su historia es una mezcla de triunfo y tragedia y permanece como un ejemplo de cómo un momento de alegría puede transformarse en una pérdida irreparable. Mientras su familia busca respuestas, el caso permanece sin resolver más de una década después.