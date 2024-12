Números de la suerte de Diomedes Díaz, ¿realidad o casualidad?

Mucho se ha hablado sobre la suerte que tienen los números asociados al cacique de la Junta, Diomedes Díaz , al momento de hacer apuestas, sin embargo, el exmanager, colaborador y amigo de toda la vida del cantante vallenato, Joaquín Guillén, confirmó a Blu radio que, por su parte, al menos 1.333 de los 537,000 seguidores que tiene en su redes sociales, ha ganado con números que él mismo ha entregado durante los natalicios y aniversarios de fallecido del artista.

La entrega la hace exactamente a las 12:05 de los días mencionados y publica un total de 10 números de la suerte para los seguidores del cacique.

"Desde que murió Diomedes yo comencé a dar unos números en sus fechas, el 26 de mayo, su cumpleaños, y el 22 de diciembre, día en el que murió. Ejemplo, el 1622, que es un número que ha caído y lo doy porque Diomedes era muy devoto de la Virgen del Carmen y el 1108, que es el número de su tumba. El 2657, fecha de su cumpleaños, también está en la lista.

"Una revelación sobre los números de la suerte de Diomedes"

Guillen contó que, años atrás, tuvo una revelación a través de un sueño en el que su "compadre" le decía que le organizara los números de la suerte como "aguinaldo" para sus seguidores.

"Soñé que estábamos en un entierro y después de las exequias escuché la voz de él que me decía que le hiciera los números para el aguinaldo de sus seguidores. Desde allí yo quedé pensando", relató Guillen.

El 2513

El día que lo enterraron y el año es otro de los números que Guillen ha pensado en entregar a los seguidores de Diomedes.

"Esos números no han caído y ya los tengo listos para hacerlo. A las 12:05 estoy despierto para colocar los números, los diez números que hago. Cuando yo puse el 1622 y lo monté en mis redes sociales, muchos seguidores me mandaron recibo delas apuestas y agradecimientos", aseguró Guillen.

Historias de ganadores

Guillen contó que una señora le mandó una camisa en agradecimiento, luego de que se ganara un dinero tras estar a punto de tener que abandonar la vivienda donde vivia por no pagar el arriendo durante 3 meses.

"Me contó que tenía 3.000 pesos para comprar para la cena y dijo, voy a meter ese dinero con este número, el 1622 y esa señora ganó plata y me escribió agradeciéndome.

El otro lado de las apuestas con números de la suerte de Diomedes

Joaquín Guillen finalmente contó que debe revelar sus números a las 12:05 de cada fecha, ya que algunas agencias de apuestas, sin los conocen con antelación, han bloqueado dichos números.

"A las doce y cinco de la mañana, ya tengo todo preparado. Es cuando la suerte me acompaña. No los pongo antes porque me los bloquean", enfatizó.