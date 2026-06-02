Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 2 de junio de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más populares entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Este juego puede apostarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que lo convierte en una de las modalidades de chance con amplia cobertura nacional.

Número ganador del chance Dorado Mañana hoy martes 2 de junio de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 2 de junio de 2026 es el 8039. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y verificar el resultado con el distribuidor autorizado.

Número ganador: 8039

Dos últimas cifras: 39

Tres últimas cifras: 039

La quinta: 1



Dorado mañana resultado 2 de junio Blu Radio

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas, una modalidad que puede aumentar los premios cuando se acierta junto con otras cifras del resultado oficial.

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Los premios dependen de la modalidad elegida y del número de cifras acertadas. Actualmente, el plan de premios paga de la siguiente manera por cada peso apostado:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras directas o pata: 50 veces el valor apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces el valor apostado.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez concluya el sorteo. Este juego no tiene sorteos los domingos ni los días festivos.

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¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según informó Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para realizar el trámite es necesario:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos solicitados en el respaldo.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, que es el único documento válido para reclamar el premio.

Conservar el tiquete en buen estado y diligenciar correctamente la información requerida facilitará el proceso de validación y pago en caso de resultar ganador.