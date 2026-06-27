Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 27 de junio de 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance disponibles en Colombia y cuenta con participación en diferentes ciudades y municipios del país donde funcionan puntos de venta autorizados.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 27 de junio de 2026 es el 3646. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los apostadores deben verificar con su vendedor si el tiquete adquirido corresponde al resultado ganador.

Número ganador: 3646

Dos últimas cifras: 46

Tres últimas cifras: 646

La quinta: 3

Dorado Mañana resultado 27 de junio Blu Radio

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una alternativa que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

Como otros sorteos de chance, permite realizar apuestas con diferentes modalidades y ofrece premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y la forma en la que coincidan con el resultado oficial. Los jugadores pueden apostar desde $500 y elegir la combinación que prefieran.

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Los premios del Dorado Mañana dependen de la modalidad elegida. Así paga por cada peso apostado:

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4 cifras directa: 4.500 veces el valor de la apuesta.

4 cifras combinada: 208 veces el valor de la apuesta.

3 últimas cifras directa: 400 veces el valor de la apuesta.

3 últimas cifras combinada: 83 veces el valor de la apuesta.

2 últimas cifras directa o "pata": 50 veces el valor de la apuesta.

Última cifra directa o "uña": 5 veces el valor de la apuesta.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados pueden consultarse después de la hora del sorteo. Los domingos y días festivos no se realiza esta jornada.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Paga Todo estableció que el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio se debe presentar:

