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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 27 de junio de 2026

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 27 de junio de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy sábado 27 de junio de 2026.

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Dorado Mañana.
Foto: Dorado Mañana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance disponibles en Colombia y cuenta con participación en diferentes ciudades y municipios del país donde funcionan puntos de venta autorizados.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 27 de junio de 2026 es el 3646. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los apostadores deben verificar con su vendedor si el tiquete adquirido corresponde al resultado ganador.

Número ganador: 3646
Dos últimas cifras: 46
Tres últimas cifras: 646
La quinta: 3

Dorado Mañana resultado 27 de junio
Dorado Mañana resultado 27 de junio
Blu Radio

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una alternativa que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

Como otros sorteos de chance, permite realizar apuestas con diferentes modalidades y ofrece premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y la forma en la que coincidan con el resultado oficial. Los jugadores pueden apostar desde $500 y elegir la combinación que prefieran.

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Los premios del Dorado Mañana dependen de la modalidad elegida. Así paga por cada peso apostado:

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  • 4 cifras directa: 4.500 veces el valor de la apuesta.
  • 4 cifras combinada: 208 veces el valor de la apuesta.
  • 3 últimas cifras directa: 400 veces el valor de la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinada: 83 veces el valor de la apuesta.
  • 2 últimas cifras directa o "pata": 50 veces el valor de la apuesta.
  • Última cifra directa o "uña": 5 veces el valor de la apuesta.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados pueden consultarse después de la hora del sorteo. Los domingos y días festivos no se realiza esta jornada.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Paga Todo estableció que el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio se debe presentar:

  • Ser mayor de edad.
  • Entregar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los campos requeridos en la parte posterior.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento autorizado para reclamar el premio.
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