Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 19 de septiembre de 2026

El Dorado Noche es un juego de chance que cuenta con puntos de venta autorizados en diferentes ciudades y municipios de Colombia. El valor de los premios depende de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas.

Resultado Dorado Noche hoy 19 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 19 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los premios se determinan de acuerdo con la modalidad seleccionada. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son:



4 cifras directa: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinada: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directa: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinada: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras directa o "pata": 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra directa o "uña": 5 veces la apuesta.

Desde 2025, los participantes también pueden incluir una quinta balota o número adicional, alternativa que puede aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras.

¿Qué días y a qué hora juega Dorado Noche?

El Dorado Noche realiza sus sorteos los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados pueden consultarse después de las 10:00 p. m., una vez finalice el sorteo correspondiente.

¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

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Según la información proporcionada por Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en los puntos Paga Todo, siempre que el ganador cumpla con las condiciones establecidas.

Para realizar el cobro del premio es necesario:

