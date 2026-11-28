El chance Dorado Tarde es uno de los juegos de azar con presencia en diferentes regiones de Colombia y se mantiene entre las alternativas consultadas por los apostadores que buscan verificar sus resultados después de cada sorteo.

Resultado del Dorado Tarde de este sábado 28 de noviembre de 2026

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El número ganador del Dorado Tarde de este sábado 28 de noviembre de 2026 es 2208 - 2. Los participantes pueden revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades habilitadas.

Número ganador: 2208

Dos últimas cifras: 08

Tres últimas cifras: 208

La quinta: 2

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales se publican después de la jornada a través de los canales autorizados y puntos de venta.

Este juego no tiene sorteos los domingos ni los días festivos.

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¿Cuánto paga el Dorado Tarde por cada modalidad?

El plan de premios del Dorado Tarde contempla diferentes pagos dependiendo de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen de la siguiente manera:

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Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio del Dorado Tarde?

Para reclamar premios del Dorado Tarde, especialmente aquellos iguales o superiores a $100.000, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo.

Entre los documentos y condiciones exigidos se encuentran:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante que el tiquete no tenga tachones, enmendaduras ni alteraciones que puedan dificultar su validación o afectar el proceso de pago. Los ganadores deben verificar que la información consignada en el comprobante sea legible antes de iniciar el trámite de cobro.