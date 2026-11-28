El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a una mecánica que combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco. Los participantes pueden verificar aquí el resultado del sorteo de este sábado 28 de noviembre de 2026.

Resultado del Super Astro Sol de este sábado 28 de noviembre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 28 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los jugadores pueden comprobar sus apuestas y verificar si acertaron tanto las cifras como el signo zodiacal correspondiente.

Número ganador: (resultado en breve).

(resultado en breve). Dos últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). Tres últimas cifras: (resultado en breve).

(resultado en breve). Signo zodiacal: (resultado en breve).

La recomendación es consultar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el tiquete original en buenas condiciones, pues este documento es indispensable para validar una apuesta y adelantar cualquier trámite de cobro.



¿A qué hora juega Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Desde julio de 2025, este horario se mantiene para la modalidad Sol. Los resultados se publican después de cada jornada a través de los canales autorizados y puntos de venta.

Publicidad

¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Para participar en el Super Astro Sol, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras y relacionarlo con un signo zodiacal. El premio se obtiene al acertar la combinación ganadora anunciada en el sorteo oficial.

Publicidad

Los pasos para realizar una apuesta son los siguientes:

Elegir un número: seleccionar una combinación entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Seleccionar Todos los signos: también existe la opción de apostar el mismo número con todos los signos zodiacales. Registrar hasta cuatro apuestas: los participantes pueden incluir hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Las apuestas del Super Astro Sol se pueden realizar en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Acudir a establecimientos habilitados permite garantizar que el tiquete sea válido para participar en el sorteo oficial.

Publicidad

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

Los jugadores pueden participar con diferentes montos, de acuerdo con su presupuesto. Los valores habilitados para las apuestas son:

Publicidad

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas exclusivamente en puntos autorizados para evitar inconvenientes con la validación de los tiquetes.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Los participantes que resulten ganadores deben presentar los documentos exigidos para validar el tiquete y adelantar el proceso de cobro.

Publicidad

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Requisitos según el monto del premio

Publicidad

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.

además de la documentación básica, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar también una certificación bancaria vigente, con una antigüedad no superior a 30 días y a nombre de quien diligenció el tiquete. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria, de acuerdo con el proceso de validación y los plazos establecidos por el operador.



Con una dinámica que combina números y signos zodiacales, diferentes opciones de apuesta y sorteos de lunes a sábado, el Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de azar que genera interés entre los apostadores colombianos.