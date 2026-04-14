Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 14 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, impulsado por un plan de premios competitivo y una amplia variedad de modalidades que permiten ajustar las apuestas según las preferencias de cada jugador.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 14 de marzo de 2026

Para el martes 14 de abril de 2026, el número ganador del Dorado Tarde fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece distintas alternativas de apuesta, cada una con probabilidades específicas y niveles de ganancia que dependen del número de cifras acertadas y el orden en que se jueguen. El plan de premios por cada peso apostado se distribuye de la siguiente manera:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Una cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Este esquema permite que los apostadores tengan múltiples oportunidades de ganar, incluso si no aciertan el número completo, lo que incrementa la dinámica del juego y la participación. Además, desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, ampliando las posibilidades dentro de las diferentes modalidades.

Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar premios del Dorado Tarde está estructurado para garantizar seguridad y transparencia en cada pago. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, el cobro debe realizarse en puntos autorizados.

Los requisitos establecidos son:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El cumplimiento de estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegura que el proceso de pago se realice de forma correcta y confiable.