Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy 12 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Este juego de azar se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden revisarse diariamente luego de las 3:30 de la tarde.

Para este martes 12 de mayo de 2026, el número ganador del chance Dorado Tarde es: XXXX

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete original y confirmar el resultado con el operador autorizado.

Desde 2025, este juego incorporó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿Cuánto paga el chance Dorado Tarde?

El plan de premios varía dependiendo del tipo de apuesta realizada y del número de coincidencias obtenidas. Estos son algunos de los pagos establecidos por cada peso apostado:



4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras directas o “pata”: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o “uña”: 5 veces lo apostado.

Los jugadores pueden participar desde diferentes ciudades y municipios del país a través de puntos autorizados, donde tienen la posibilidad de apostar a distintas modalidades y ganar premios según la cantidad de cifras acertadas.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo Dorado Tarde se realiza únicamente de lunes a sábado. Los resultados oficiales suelen conocerse después de las 3:30 p.m.

Los domingos y días festivos este chance no tiene sorteo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a 100.000 pesos pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Estos son los documentos y condiciones necesarias:

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1. Ser mayor de edad.

2. Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

3. Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador.

