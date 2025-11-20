Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.

Su trayectoria, sumada a un compromiso constante con la transparencia, lo ha convertido en una de las opciones preferidas para miles de apostadores que buscan alcanzar la tan deseada “suerte dorada”. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el 8996 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8996

Dos últimas cifras: 96

Tres últimas cifras: 996

La quinta: 8

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde ofrece diferentes modalidades diseñadas para adaptarse a todo tipo de jugadores y presupuestos. Cada opción cuenta con pagos específicos que hacen de este sorteo uno de los más atractivos del país:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que aumentó las posibilidades de ganar y añadió un nivel extra de emoción. Este cambio fortaleció su imagen como uno de los juegos de chance más modernos y dinámicos del país.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todos los colombianos.

Es importante recordar que no hay sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Cobrar un premio es un proceso ágil y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa consolidándose como un sorteo que combina emoción, tradición e innovación, manteniéndose como una opción confiable para miles de jugadores en todo el territorio nacional.