Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia. Su larga trayectoria y su compromiso con la transparencia lo han convertido en una de las alternativas favoritas para miles de apostadores que buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada”.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece diversas modalidades pensadas para ajustarse a distintos tipos de jugadores y presupuestos. Cada opción cuenta con niveles de ganancia específicos que hacen de este sorteo uno de los más llamativos del país:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y elevó la emoción en cada jugada. Este cambio consolidó a El Dorado Tarde como uno de los juegos más modernos y dinámicos del territorio nacional.
El Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.
Es fundamental tener en cuenta que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los apostadores deben planear sus jugadas con anticipación.
El proceso para reclamar un premio es rápido y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe presentar:
El Dorado Tarde se mantiene como un sorteo que combina tradición, emoción y modernidad, convirtiéndose en una opción confiable para miles de jugadores en todo el país.