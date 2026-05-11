Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

El chance Dorado Tarde es uno de los sorteos tradicionales que se juega en buena parte del territorio colombiano. Está disponible en ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que lo convierte en una de las opciones frecuentes para quienes prueban suerte durante la jornada de la tarde.



Número ganador del chance Dorado Tarde hoy 11 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 11 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron en este sorteo. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si resultó premiado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores también pueden incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras del resultado oficial.



A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Por eso, el resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora. Los domingos y festivos este chance no realiza sorteo.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida por el apostador. Por cada peso apostado, este chance paga así:



4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.



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Qué necesita para reclamar un premio

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio se necesita: