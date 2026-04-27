Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y está disponible en gran parte del país a través de puntos de venta autorizados.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 27 de abril

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 27 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una alternativa que incrementa las probabilidades de ganar cuando se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Dorado Tarde

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., y los resultados suelen publicarse pocos minutos después. No se juega los domingos ni los días festivos.



Plan de premios de El Dorado Tarde

Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada. Por cada peso apostado, los pagos funcionan de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces lo apostado.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces lo apostado.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Para reclamar un premio, especialmente si es igual o superior a $100.000, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador.

El proceso debe realizarse en puntos autorizados, donde se verifica la validez del tiquete y se gestiona el pago correspondiente.