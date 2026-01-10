Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, sábado 10 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales del país y, al igual que la mayoría de estas modalidades en Colombia, puede jugarse en prácticamente todas las ciudades y municipios donde existan puntos de venta autorizados.

Gracias a su trayectoria en el mercado y a la confianza que ha logrado entre los apostadores, este sorteo se consolida como uno de los referentes de los juegos de azar en Colombia. Cada día, miles de personas consultan sus resultados y participan con la expectativa de probar su suerte y alcanzar un premio.

Siga la transmisión en vivo del sorteo Dorado Tarde:

Número ganador de Dorado Tarde hoy, sábado 10 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 10 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Modalidades y pagos del sorteo Dorado Tarde

Los premios de este chance varían según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta realizada. A continuación, se detallan los pagos por cada peso apostado:



4 cifras (directa) : paga 4.500 veces lo apostado.

: paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras (combinada) : paga 208 veces lo apostado.

: paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras (directa) : paga 400 veces lo apostado.

: paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras (combinada) : paga 83 veces lo apostado.

: paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (directa o “pata”) : paga 50 veces lo apostado.

: paga 50 veces lo apostado. Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del resultado.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Dorado Tarde?

El cobro de un premio del Dorado Tarde se realiza de manera ágil y segura. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en puntos autorizados.



Para efectuar el pago, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

