Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia, gracias a su trayectoria, credibilidad y la expectativa que despierta cada tarde entre los apostadores.

La confianza construida a lo largo de los años y su presencia constante en el mercado lo han convertido en una opción habitual para quienes disfrutan poner a prueba la suerte y consultar los resultados a diario. Por estas razones, el sorteo se mantiene como un referente dentro de los juegos de azar en el país.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 27 de diciembre de 2025 es el 9411 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador: 9411

Dos últimas cifras: 11

Tres últimas cifras: 411

La quinta: 0

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta, acompañadas de pagos competitivos que se ajustan a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo. Estas son las opciones disponibles:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces lo jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de acierto y añade un nuevo nivel de emoción a cada jugada, aumentando el interés de los participantes.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. El sorteo no se realiza los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los apostadores programar sus jugadas con anticipación.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es claro y seguro. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. Para hacerlo, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a la combinación de tradición, confianza e innovación, el Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más importantes de Colombia. Cada tarde representa una nueva oportunidad para quienes participan con la ilusión de que la suerte esté de su lado.