Loterías de hoy: números ganadores de Boyacá, Extra, Cauca y Baloto del 31 de octubre

La noche del sábado 31 de octubre de 2026 se jugaron cuatro de los sorteos más buscados del país: la Lotería de Boyacá, el Extra de Colombia, la Lotería del Cauca y el Baloto con su Revancha. Estos son los números ganadores de cada uno.
¿Qué número cayó la Lotería de Boyacá anoche?
La Lotería de Boyacá realizó el sorteo 4648, una edición especial de Halloween. El número ganador del premio mayor es el 5748 de la serie 202
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- Número ganador: 5748
- Serie: 202
- Sorteo: 4648
- Premio mayor: 15.000 millones de pesos
Para este sorteo, la lotería también anunció un premio adicional con un kit de Halloween que incluía consola de videojuegos, bicicleta, portátil y parlante.
Resultado Extra de Colombia del 31 de octubre
El Sorteo Extraordinario de Colombia, conocido como Extra de Colombia, jugó su sorteo 2256 con un premio mayor de 15.000 millones de pesos.
- Número ganador: 8259
- Serie: 320
- Sorteo: 2256
- Premio mayor: 15.000 millones de pesos
Resultado de la Lotería del Cauca de anoche
La Lotería del Cauca jugó el sorteo 2635. El número ganador es el 1355 de la serie 147.
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- Número ganador: 1355
- Serie: 147
- Sorteo: 2635
- Premio mayor: 8.000 millones de pesos
Resultados del Baloto y Revancha, último sorteo
El Baloto realizó el sorteo 2729. La combinación ganadora fue 39 - 21 - 19 - 10 - 29, con súper balota 12. En Revancha, salieron los números 13 - 24 - 17 - 16 - 14, con súper balota 13. bluradio
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Baloto:
- Números: 10 - 19 - 21 - 29 - 39
- Súper balota: 12
Revancha:
- Números: 13 - 14 - 16 - 17 - 24
- Súper balota: 13
Para este sorteo, el acumulado total era de 22.400 millones de pesos: 18.000 millones para Baloto y 4.400 millones para Revancha.
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¿A qué hora juegan estas loterías?
- Lotería de Boyacá: sábados a las 10:30 p. m.
- Lotería del Cauca: sábados a las 11:00 p. m., con transmisión por Canal Uno
- Extra de Colombia: sábados en fechas especiales, por Canal Uno
- Baloto y Revancha: lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 y las 11:15 p. m.
¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?
Los premios de lotería en Colombia caducan un año después de la fecha del sorteo, según la Ley 1393 de 2010. Antes de reclamar, verifique su billete con el boletín oficial de cada lotería o con su distribuidor autorizado, pues solo ese documento es válido para el pago.
En BLU Radio puede consultar todos los resultados de las loterías de hoy y el último sorteo de cada una.