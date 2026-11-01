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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Loterías de hoy: números ganadores de Boyacá, Extra, Cauca y Baloto del 31 de octubre

Loterías de hoy: números ganadores de Boyacá, Extra, Cauca y Baloto del 31 de octubre

La Lotería de Boyacá cayó en el 5748, serie 202. El Extra de Colombia, en el 8259, serie 320. El Cauca, en el 1355, serie 147. El Baloto salió con 10-19-21-29-39 y súper balota 12. Revise aquí todos los resultados del sábado

Lotería boyaca, Extra de Colombia, baloto y Cauca
Lotería de Boyacá, Extra de Colombia, Baloto y Cauca
Foto: elaboración Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

La noche del sábado 31 de octubre de 2026 se jugaron cuatro de los sorteos más buscados del país: la Lotería de Boyacá, el Extra de Colombia, la Lotería del Cauca y el Baloto con su Revancha. Estos son los números ganadores de cada uno.

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¿Qué número cayó la Lotería de Boyacá anoche?

La Lotería de Boyacá realizó el sorteo 4648, una edición especial de Halloween. El número ganador del premio mayor es el 5748 de la serie 202

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Baloto y Revancha.
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Resultados Baloto y Revancha: números ganadores del último sorteo, sábado 31 de octubre

Lotería del Cauca (5).jpg
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Resultados Lotería del Cauca 31 de octubre de 2026: el premio mayor de $8.000 millones y secos

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  • Número ganador: 5748
  • Serie: 202
  • Sorteo: 4648
  • Premio mayor: 15.000 millones de pesos

Para este sorteo, la lotería también anunció un premio adicional con un kit de Halloween que incluía consola de videojuegos, bicicleta, portátil y parlante.

Tablero de resultados de la Lotería de Boyacá del 31 de octubre de 2026 con el premio mayor 5748, serie 202
Lotería de Boyacá: resultado del último sorteo hoy sábado 31 octubre.
En el sorteo 4648 de la Lotería de Boyacá, correspondiente al 31 de octubre de 2026, el premio mayor de $15.000 millones quedó en el número 5748 de la serie 202. El tablero oficial también muestra el número 582122 del lanzamiento adicional y los premios secos de la jornada, entre ellos el Premio Fortuna de $1.000 millones con el 7130, serie 144.

Resultado Extra de Colombia del 31 de octubre

El Sorteo Extraordinario de Colombia, conocido como Extra de Colombia, jugó su sorteo 2256 con un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

  • Número ganador: 8259
  • Serie: 320
  • Sorteo: 2256
  • Premio mayor: 15.000 millones de pesos
Tabla de resultados oficiales del Sorteo Extraordinario de Colombia 2256: premio mayor 8259, serie 320, de $15.000 millones
Extra de Colombia: resultado del último sorteo hoy sábado 31 octubre.
El número 8259 con la serie 320 ganó el premio extramillonario de $15.000 millones en el sorteo 2256 del Extra de Colombia, realizado el 31 de octubre de 2026. El premio invertido, de $78 millones, fue para el 9528 con la misma serie.

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Resultado de la Lotería del Cauca de anoche

La Lotería del Cauca jugó el sorteo 2635. El número ganador es el 1355 de la serie 147.

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  • Número ganador: 1355
  • Serie: 147
  • Sorteo: 2635
  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos
Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo 2635 del 31 de octubre de 2026: premio mayor 1355-147 despachado a Medellín
El premio mayor de $8.000 millones del sorteo 2635 de la Lotería del Cauca, del 31 de octubre de 2026, correspondió al número 1355 de la serie 147, despachado a Medellín. La tabla también muestra los números ganadores de los secos de 300, 200, 100, 50 y 10 millones.

Resultados del Baloto y Revancha, último sorteo

El Baloto realizó el sorteo 2729. La combinación ganadora fue 39 - 21 - 19 - 10 - 29, con súper balota 12. En Revancha, salieron los números 13 - 24 - 17 - 16 - 14, con súper balota 13. bluradio

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Baloto:

  • Números: 10 - 19 - 21 - 29 - 39
  • Súper balota: 12

Revancha:

  • Números: 13 - 14 - 16 - 17 - 24
  • Súper balota: 13

Para este sorteo, el acumulado total era de 22.400 millones de pesos: 18.000 millones para Baloto y 4.400 millones para Revancha.

Resultados Baloto y Revancha sorteo 2.729: números 10, 19, 21, 29, 39 (SB 12) y 13, 14, 16, 17, 24 (SB 13)
Tabla de premios del sorteo 2.729 de Baloto y Revancha, en el que ningún jugador acertó los cinco números más la superbalota. El acumulado sube a $18.400 millones en Baloto y a $4.600 millones en Revancha para el sorteo del lunes 2 de noviembre.

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¿A qué hora juegan estas loterías?

  • Lotería de Boyacá: sábados a las 10:30 p. m.
  • Lotería del Cauca: sábados a las 11:00 p. m., con transmisión por Canal Uno
  • Extra de Colombia: sábados en fechas especiales, por Canal Uno
  • Baloto y Revancha: lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 y las 11:15 p. m.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?

Los premios de lotería en Colombia caducan un año después de la fecha del sorteo, según la Ley 1393 de 2010. Antes de reclamar, verifique su billete con el boletín oficial de cada lotería o con su distribuidor autorizado, pues solo ese documento es válido para el pago.

En BLU Radio puede consultar todos los resultados de las loterías de hoy y el último sorteo de cada una.

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