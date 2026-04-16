Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 16 de abril de 2026

La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores con la realización del sorteo 2842, llevado a cabo en la noche del jueves 16 de abril de 2026. El resultado principal dejó como ganador al número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el billete más destacado del premio mayor y en el foco de quienes siguieron el sorteo con la ilusión de acertar.



Premios secos de la Lotería de Bogotá del sorteo 2842

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia distribución de secos en diferentes categorías:



Recomendación para verificar premios

Los resultados corresponden exclusivamente al sorteo 2842 del 16 de abril de 2026. Para reclamar cualquier premio, es indispensable que los jugadores verifiquen que el número y la serie coincidan exactamente con su billete. Asimismo, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de iniciar el proceso de cobro.