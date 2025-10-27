Lotería de Cundinamarca: resultados último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2024

La Lotería de Cundinamarca realizó su sorteo número 4774 la noche del lunes 27 de octubre de 2025, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 8.000 millones de pesos.

Esta lotería juega todos los lunes a las 10:30 p.m., y si el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes a la misma hora. Puede ver la transmisión en vivo a través del fan page de Facebook.

Si, lamentablemente, no resultó ganador del premio mayor, lo invitamos a que revise minuciosamente su boleto, ya que aún podría ser afortunado con los premios secos.

Resultados completos Lotería de Cundinamarca 27 de octubre

El número ganador del premio mayor fue (en minutos), de la serie (en minutos).

Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Dónde comprarla

A través de la página oficial, los interesados podrán adquirir su boleta para el sorteo del día lunes con Lottired, Loti Colombi y Paga Todo; asimismo, en puntos del último mencionado lo podrá hacer de manera física.