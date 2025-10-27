En vivo
Lotería de Cundinamarca: resultados último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2024

Compruebe los resultados completos del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Cundinamarca y mujer feliz.jpg
Lotería de Cundinamarca //
Fotos: Lotería de Cundinamarca - Lexica
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

La Lotería de Cundinamarca realizó su sorteo número 4774 la noche del lunes 27 de octubre de 2025, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 8.000 millones de pesos.

Esta lotería juega todos los lunes a las 10:30 p.m., y si el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes a la misma hora. Puede ver la transmisión en vivo a través del fan page de Facebook.

Si, lamentablemente, no resultó ganador del premio mayor, lo invitamos a que revise minuciosamente su boleto, ya que aún podría ser afortunado con los premios secos.

Resultados completos Lotería de Cundinamarca 27 de octubre

  • El número ganador del premio mayor fue (en minutos), de la serie (en minutos).

Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La lotería se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. En caso de ser festivo se jugará un día después, es decir, el día martes.

Dónde comprarla

A través de la página oficial, los interesados podrán adquirir su boleta para el sorteo del día lunes con Lottired, Loti Colombi y Paga Todo; asimismo, en puntos del último mencionado lo podrá hacer de manera física.

