Lotería de Cundinamarca: resultados último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2024

La Lotería de Cundinamarca realizó su sorteo número 4774 la noche del lunes 27 de octubre de 2025, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 8.000 millones de pesos.
Esta lotería juega todos los lunes a las 10:30 p.m., y si el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes a la misma hora. Puede ver la transmisión en vivo a través del fan page de Facebook.
Si, lamentablemente, no resultó ganador del premio mayor, lo invitamos a que revise minuciosamente su boleto, ya que aún podría ser afortunado con los premios secos.
Resultados completos Lotería de Cundinamarca 27 de octubre
- El número ganador del premio mayor fue (en minutos), de la serie (en minutos).
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?
Dónde comprarla
A través de la página oficial, los interesados podrán adquirir su boleta para el sorteo del día lunes con Lottired, Loti Colombi y Paga Todo; asimismo, en puntos del último mencionado lo podrá hacer de manera física.