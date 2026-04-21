Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 21 de abril de 2026 su sorteo número 3150, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en todo el país. En esta ocasión, el premio mayor de $10.000 millones cayó en el número XXXX de la serie XXX, resultado oficial que es el único válido para la verificación y pago de premios.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja – 21 de abril de 2026

Además del premio principal, el plan de premios incluyó múltiples categorías que aumentaron las oportunidades de ganar:



¿Cómo verificar si un billete es ganador?

Para saber si un billete fue premiado, es clave comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. En la mayoría de los casos, la coincidencia debe ser exacta para poder reclamar el dinero.

Según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, los ganadores cuentan con un plazo máximo de 30 días calendario para reclamar su premio, presentando el billete original.



Horario del sorteo

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana se juega todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también están disponibles en sus canales oficiales, como su página web y redes sociales.