Lotería de Santander resultado del último sorteo de 3 de octubre de 2025

La noche del viernes 3 de octubre de 2025 estuvo llena de expectativa para miles de colombianos que participaron en el sorteo número 5038 de la Lotería de Santander. Con un premio mayor de $6.000 millones, el tradicional juego volvió a convertirse en protagonista, ofreciendo a sus apostadores la posibilidad de cumplir el sueño de volverse millonarios.

Premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 3 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios secos

Además del premio principal, la Lotería de Santander entregó atractivos premios secos en diferentes categorías, recompensando a numerosos participantes en todo el país.



Cómo participar y reclamar premios

Para participar en la Lotería de Santander, los jugadores pueden comprar billetes en una, dos o tres fracciones. Cuantas más fracciones se adquieran, mayor es la participación en el premio total.



Premios menores a $3 millones: se reclaman en puntos de venta autorizados o directamente con el lotero.

Premios mayores: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando el billete original en buen estado.

Antes de hacer efectivo el cobro, es necesario verificar que el número, la serie y la fecha coincidan con los resultados oficiales.

Descuentos de ley vigentes en 2025

Para premios mayores a 48 UVT (≈$2.390.352): se aplica un 17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander y un 20% de retención en la fuente (DIAN).

Para premios menores a 48 UVT: solo se aplica el 17% de impuesto a ganadores.

Próximos sorteos

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por el canal TRO y en las redes sociales oficiales. Cada sorteo mantiene viva la tradición y la emoción de ganar millones en premios.

Con más de un siglo de historia y grandes oportunidades cada semana, la Lotería de Santander sigue siendo una de las favoritas de los colombianos. ¿Quién será el próximo afortunado?