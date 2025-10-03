En vivo
Lotería de Santander resultado del último sorteo de 3 de octubre de 2025

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Santander, que jugó este 3 de octubre, por un premio de $6.000 millones.

Mujer feliz y la Lotería de Santander de fondo.jpg
Lotería de Santander //
Fotos: Lotería de Santander - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

La noche del viernes 3 de octubre de 2025 estuvo llena de expectativa para miles de colombianos que participaron en el sorteo número 5038 de la Lotería de Santander. Con un premio mayor de $6.000 millones, el tradicional juego volvió a convertirse en protagonista, ofreciendo a sus apostadores la posibilidad de cumplir el sueño de volverse millonarios.

Premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 3 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Premios secos

Además del premio principal, la Lotería de Santander entregó atractivos premios secos en diferentes categorías, recompensando a numerosos participantes en todo el país.

Cómo participar y reclamar premios

Para participar en la Lotería de Santander, los jugadores pueden comprar billetes en una, dos o tres fracciones. Cuantas más fracciones se adquieran, mayor es la participación en el premio total.

  • Premios menores a $3 millones: se reclaman en puntos de venta autorizados o directamente con el lotero.
  • Premios mayores: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando el billete original en buen estado.
  • Antes de hacer efectivo el cobro, es necesario verificar que el número, la serie y la fecha coincidan con los resultados oficiales.

Descuentos de ley vigentes en 2025

  • Para premios mayores a 48 UVT (≈$2.390.352): se aplica un 17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander y un 20% de retención en la fuente (DIAN).
  • Para premios menores a 48 UVT: solo se aplica el 17% de impuesto a ganadores.

Próximos sorteos

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por el canal TRO y en las redes sociales oficiales. Cada sorteo mantiene viva la tradición y la emoción de ganar millones en premios.

Con más de un siglo de historia y grandes oportunidades cada semana, la Lotería de Santander sigue siendo una de las favoritas de los colombianos. ¿Quién será el próximo afortunado?

