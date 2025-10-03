Lotería de Santander resultado del último sorteo de 3 de octubre de 2025

La noche del viernes 3 de octubre de 2025 estuvo llena de expectativa para miles de colombianos que participaron en el sorteo número 5038 de la Lotería de Santander. Con un premio mayor de $6.000 millones, el tradicional juego volvió a convertirse en protagonista, ofreciendo a sus apostadores la posibilidad de cumplir el sueño de volverse millonarios.
Premio mayor
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 3 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!
Premios secos
Además del premio principal, la Lotería de Santander entregó atractivos premios secos en diferentes categorías, recompensando a numerosos participantes en todo el país.
Cómo participar y reclamar premios
Para participar en la Lotería de Santander, los jugadores pueden comprar billetes en una, dos o tres fracciones. Cuantas más fracciones se adquieran, mayor es la participación en el premio total.
- Premios menores a $3 millones: se reclaman en puntos de venta autorizados o directamente con el lotero.
- Premios mayores: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando el billete original en buen estado.
- Antes de hacer efectivo el cobro, es necesario verificar que el número, la serie y la fecha coincidan con los resultados oficiales.
Descuentos de ley vigentes en 2025
- Para premios mayores a 48 UVT (≈$2.390.352): se aplica un 17% de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander y un 20% de retención en la fuente (DIAN).
- Para premios menores a 48 UVT: solo se aplica el 17% de impuesto a ganadores.
Próximos sorteos
La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por el canal TRO y en las redes sociales oficiales. Cada sorteo mantiene viva la tradición y la emoción de ganar millones en premios.
Con más de un siglo de historia y grandes oportunidades cada semana, la Lotería de Santander sigue siendo una de las favoritas de los colombianos. ¿Quién será el próximo afortunado?