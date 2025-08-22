Lotería de Santander resultado del último sorteo de hoy viernes 22 de agosto de 2025

El sorteo número 4797 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 22 de agosto de 2025, dejó grandes emociones y una auténtica lluvia de premios en distintas regiones de Colombia. El protagonista de la noche fue el premio mayor de $6.000 millones de pesos, que cambió la vida de un afortunado ganador. Además, cientos de apostadores resultaron beneficiados con los diferentes premios secos, que también entregaron importantes sumas de dinero.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 22 de agosto es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos de la Lotería de Santander

Además del premio mayor, el sorteo también entregó múltiples oportunidades de ganar con los tradicionales premios secos, que alcanzaron valores desde $1.000 millones hasta $5 millones.



¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Santander?

Los jugadores tienen diferentes canales oficiales para comprobar si sus números resultaron ganadores:



Página web oficial de la Lotería de Santander.

Canales de YouTube autorizados.

Distribuidores oficiales en todo el país.

Pasos para reclamar un premio

Si el billete aparece en la lista de ganadores, es importante seguir el proceso correcto:



Premios mayores a $5 millones: comunicarse con la línea gratuita nacional 018000 941160.

comunicarse con la línea gratuita nacional 018000 941160. Premios hasta $5 millones: acercarse a la sede principal o a un punto autorizado.

Documentos requeridos:

Cédula de ciudadanía o pasaporte vigente.

Billete o fracción ganadora (física o electrónica).

Certificación bancaria a nombre del ganador.

Todos los pagos se realizan exclusivamente mediante transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.



¿Cómo se juega la Lotería de Santander?

El sorteo combina un número de cuatro cifras y una serie. Para llevarse el premio mayor es necesario acertar ambos de manera exacta. Además, existen premios por aproximaciones y categorías secundarias.

