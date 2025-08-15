Lotería de Santander resultado del último sorteo de 15 de agosto de 2025

El sorteo número 4796 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 15 de agosto de 2025, trajo una auténtica lluvia de premios para apostadores en diferentes regiones de Colombia. El gran protagonista de la noche fue el premio mayor de $16.000 millones de pesos, que cambió la vida de un afortunado ganador. Además, una amplia lista de premios secos repartió millones en distintas ciudades.
Número ganador del premio mayor
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 15 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!
Premios secos: más oportunidades para ganar
La emoción no terminó con el premio mayor. En este sorteo, varios jugadores también resultaron beneficiados con importantes sumas, incluyendo dos afortunados que recibieron $1.000 millones cada uno, ubicados en Envigado y Tuluá.
¿Cómo verificar los resultados?
Los jugadores pueden comprobar de forma segura si resultaron ganadores a través de:
- La página web oficial de la Lotería de Santander
- Canales de YouTube autorizados
- Distribuidores oficiales
Pasos para reclamar un premio
Si su billete aparece entre los ganadores, debe seguir este procedimiento:
Premios mayores a $5 millones
- Comunicarse a la línea gratuita nacional 018000 941160
Premios de hasta $5 millones
- Acudir a la sede principal o a un punto autorizado
Documentos requeridos:
- Cédula de ciudadanía o pasaporte vigente
- Billete o fracción ganadora (física o electrónica)
- Certificación bancaria a nombre del ganador
Todos los pagos se realizan exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.
¿Cómo se juega la Lotería de Santander?
Este sorteo combina un número de cuatro cifras y una serie. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambas de forma exacta. También existen premios por aproximaciones y categorías secundarias.
Costo del billete:
- Billete completo (tres fracciones): $21.000
- Fracción individual electrónica: $7.000
Próximo sorteo
La Lotería de Santander se juega todos los viernes, ofreciendo cada semana nuevas oportunidades de convertirse en millonario. El próximo sorteo podría ser el momento perfecto para tentar a la suerte.