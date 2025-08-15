Lotería de Santander resultado del último sorteo de 15 de agosto de 2025

El sorteo número 4796 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 15 de agosto de 2025, trajo una auténtica lluvia de premios para apostadores en diferentes regiones de Colombia. El gran protagonista de la noche fue el premio mayor de $16.000 millones de pesos, que cambió la vida de un afortunado ganador. Además, una amplia lista de premios secos repartió millones en distintas ciudades.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 15 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios secos: más oportunidades para ganar

La emoción no terminó con el premio mayor. En este sorteo, varios jugadores también resultaron beneficiados con importantes sumas, incluyendo dos afortunados que recibieron $1.000 millones cada uno, ubicados en Envigado y Tuluá.



¿Cómo verificar los resultados?

Los jugadores pueden comprobar de forma segura si resultaron ganadores a través de:



La página web oficial de la Lotería de Santander

Canales de YouTube autorizados

Distribuidores oficiales

Pasos para reclamar un premio

Si su billete aparece entre los ganadores, debe seguir este procedimiento:

Premios mayores a $5 millones



Comunicarse a la línea gratuita nacional 018000 941160

Premios de hasta $5 millones



Acudir a la sede principal o a un punto autorizado

Documentos requeridos:



Cédula de ciudadanía o pasaporte vigente

Billete o fracción ganadora (física o electrónica)

Certificación bancaria a nombre del ganador

Todos los pagos se realizan exclusivamente por transferencia bancaria, garantizando seguridad y confidencialidad.



¿Cómo se juega la Lotería de Santander?

Este sorteo combina un número de cuatro cifras y una serie. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambas de forma exacta. También existen premios por aproximaciones y categorías secundarias.

Costo del billete:



Billete completo (tres fracciones): $21.000

Fracción individual electrónica: $7.000

Próximo sorteo

La Lotería de Santander se juega todos los viernes, ofreciendo cada semana nuevas oportunidades de convertirse en millonario. El próximo sorteo podría ser el momento perfecto para tentar a la suerte.