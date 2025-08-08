Lotería de Santander resultado del último sorteo de 8 de agosto de 2025

El viernes 8 de agosto de 2025, la emoción se apoderó de los apostadores con la realización del sorteo número 5030 de la Lotería de Santander, un evento que mantuvo en vilo a miles de colombianos que soñaban con dar un giro radical a sus vidas.

En esta edición, el premio mayor ascendió a $6.000 millones de pesos, una cifra capaz de transformar por completo el destino de su ganador.

Número ganador del premio mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 8 de agosto es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios secos – Más oportunidades para ganar

Además del gran premio, el sorteo entregó múltiples premios secos en diferentes valores, brindando así más opciones de ganar a todos los participantes. Los jugadores deben revisar cuidadosamente su billete y compararlo con los resultados oficiales del sorteo 5029.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Santander?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete original en buen estado junto con su documento de identidad.



Premios superiores a $3 millones: El trámite se realiza presencialmente en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga.

Premios menores: Pueden cobrarse en puntos autorizados o con el lotero habitual.

Impuestos aplicables

Para premios mayores a 48 UVT (más de $2.390.352 en 2025) se aplican:



17% para la Secretaría de Salud de Santander

20% de retención en la fuente para la DIAN

Para premios menores a 48 UVT, solo se aplica el 17% de impuesto.



¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

El sorteo se realiza cada viernes a las 11:00 p.m., transmitido en vivo por el Canal TRO y las redes sociales oficiales. Los asistentes también pueden vivir la experiencia en directo en las instalaciones de Bucaramanga.

La Lotería de Santander sigue cumpliendo sueños y repartiendo millonarios premios a lo largo del país. ¡Revise su billete y descubra si la suerte estuvo de su lado!