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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 24 de abril de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 24 de abril de 2026

El sorteo 5067 de la Lotería de Santander, realizado el viernes 24 de abril de 2026 en Bucaramanga, revise el resultado del premio mayor de $6.500 millones y otros premios.

Lotería de Santander
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5067 en la noche del viernes 24 de abril de 2026, dejando como resultado un nuevo ganador del premio mayor. De acuerdo con la información oficial, el premio principal de $6.500 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el billete más destacado de la jornada.

Premios secos de la Lotería de Santander

Además del premio mayor, el sorteo incluyó un amplio plan de premios secos en distintas categorías, aumentando las oportunidades de acierto para los participantes.

Resultados oficiales y verificación

Los resultados del sorteo fueron publicados a través de los canales oficiales de la Lotería de Santander, incluyendo una pieza gráfica con todas las combinaciones ganadoras. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga y fue transmitido por el Canal TRO.

Finalmente, se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente su billete y compararlo con los resultados oficiales para confirmar si resultaron ganadores en alguna de las categorías.

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